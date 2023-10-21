Россия довела однозначный сигнал до всех сторон войны на Ближнем Востоке Богданов заявил об усилиях России по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Руководство России предпринимает интенсивные усилия по деэскалации обстановки на Ближнем Востоке, заявил представитель президента по региону и странам Африки Михаил Богданов на саммите мира, его слова опубликованы на сайте МИД. По словам Богданова, глава государства Владимир Путин проводит переговоры с властями вовлеченных стран, до всех доведен однозначный сигнал.

Российская дипломатия предпринимает интенсивные усилия по деэскалации обстановки. Президент Российской Федерации В. В.Путин провел телефонные переговоры с главами государств арабских стран, Ирана и Израиля. <...> До всех вовлеченных сторон нами доведен однозначный сигнал: нужно безотлагательно прекратить огонь и обеспечить гуманитарные коридоры с целью срочного оказания помощи всем нуждающимся, — заявил дипломат.

Россия также инициировала проект резолюции с требованием принять неотложные меры, остановить насилие и освободить заложников, добавил он. К нему присоединились 30 стран, однако позиция США помешала реализации главной функции Совета Безопасности ООН, состоящей в поддержании международного мира и безопасности.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия привержена резолюции Совбеза ООН о создании палестинского государства. По его словам, Израиль нарушает это соглашение своими односторонними действиями.