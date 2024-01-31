Россия достигла полного импортозамещения в строительстве кораблей для ВМФ

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Россия добилась полного импортозамещения в сфере строительства военных кораблей для ВМФ, заявил замглавы Министерства промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. По его словам, которые приводит ТАСС, теперь никакая санкционная политика против страны не может повлиять на судостроение и их сдачу.

В строительстве кораблей для ВМФ России мы достигли 100% импортозамещенности. Сегодня никакие санкции не могут повлиять на строительство и сдачу кораблей, — сказал Евтухов.

Заместитель министра отметил, что в текущем году российские кораблестроители передадут флоту 12 надводных судов и четыре подводные лодки. Он подчеркнул, что еще 20 лет назад сдача каждого корабля была «экзотикой», а теперь «мы начинаем привыкать, что это происходит регулярно».

Евтухов привел статистику, согласно которой за последний десяток лет российский военно-морской флот получил 40 надводных кораблей и 24 подводные лодки. При этом, по его словам, десятилетием ранее было передано всего три подводные лодки.

Ранее заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов заявил, что атомные подлодки Северного флота ВМФ РФ превосходят по мощи весь Королевский военно-морской флот Великобритании. По его словам, подобных подлодок больше нет ни у кого на Западе, кроме США и Франции.