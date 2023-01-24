Одной группе россиян открыли безвизовый въезд в африканскую страну Россия и Эсватини договорились о безвизе для владельцев дипломатических паспортов

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Россия и маленькая страна в Африке под названием Эсватини договорились о безвизовом режиме для одной категории россиян. Речь идет о владельцах служебных и дипломатических паспортов. Документ подписали глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега Тхули Дладла, передает ТАСС.

Руководитель внешнеполитического ведомства 24 января совершил рабочий визит в Эсватини. Он не только подписал документ о безвизе, но и провел переговоры с премьер-министром страны Клеопасом Дламини и главным секретарем, исполняющим обязанности министра национальной обороны и безопасности принцем Сикало Дламини.

Законодательство РФ предполагает, что дипломатические паспорта могут иметь только определенные группы граждан. В частности, такой документ предназначается президенту страны. Также дипломатический паспорт имеют право получить депутаты Государственной думы.

Ранее в посольстве Мексики рассказали, что власти страны планируют ввести безвизовый режим для жителей России. Отмечается, что российский МИД планирует принять аналогичный шаг в отношении граждан Мексики.

Мексиканские дипломаты добавили, что за последние несколько лет руководство страны существенно облегчило въезд гражданам России с помощью бесплатной электронной системы авторизации (SAE).