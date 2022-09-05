Россия анонсировала ответные меры на решение ЕС по визам для россиян Постпред РФ при ЕС анонсировал ответные меры на решение Европы по визам для россиян

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия объявит об ответных мерах на решение Брюсселя заморозить соглашение об упрощенном визовом режиме. Дипломат добавил, что ответ будет последует после того, как Москва получит официальное уведомление на этот счет от ЕС. Он призвал европейских политиков не сомневаться в ответных мерах, пишет ТАСС.

После того как мы получим соответствующее официальное уведомление, будем формулировать ответные действия, которые, пусть никто не сомневается, последуют — это неизбежно, — рассказал Чижов.

Первоначально несколько стран Европы призывали полностью ограничить въезд гражданам России в Европу, но мера не получила поддержку большинства, поэтому было принято решение заморозить соглашение об упрощенном визовом режиме.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее осудила заявление главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, который призвал россиян к насилию. Министр, комментируя визовые ограничения для россиян, сказал, что гражданам России следует взять в руки по булыжнику, чтобы вызвать изменения в стране. Захарова указала на то, что эстонский дипломат призывает к насилию, являясь при этом приверженцем демократии.