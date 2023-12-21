Российскую избирательную систему назвали самой совершенной в мире Матвиенко: российская избирательная система является одной из самых честных

Фото: Kremlin.ru

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко

Российская избирательная система является одной из самых честных и совершенных во всем мире, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции. Она уточнила, что сенаторы и депутаты уже готовят приглашения для членов различных международных организаций, чтобы они приняли участие в мониторинге выборов. Пресс-конференцию транслировал телеканал «Россия 24».

Сейчас Совет Федерации и Госдума — мы готовим приглашения для участия в мониторинге выборов президента РФ в международные парламентские организации и структуры, парламенты дружественных стран. <...> Нам нечего скрывать, поэтому мы заинтересованы, чтобы в наблюдении за выборами были и зарубежные наблюдатели. <...> Наша избирательная система — одна из самых совершенных, она честная, нам нечего скрывать, — заявила Матвиенко.

Вместе с тем председатель Совфеда добавила, что Россия не позволит никому вмешиваться в выборы. По ее словам, за этим будет следить специальная комиссия, которая уже начала свою работу.

Ранее сообщалось, что ЦИК получила 16 заявок от претендентов в кандидаты на должность президента РФ. Центризбирком также зарегистрировал группу избирателей в поддержку кандидатуры действующего главы государства Владимира Путина.