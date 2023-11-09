Российскую группировку войск в Сирии наградили орденом Суворова

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Заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров прибыл в Сирию для награждения российской группировки войск орденом Суворова, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ. По данным пресс-службы ведомства, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении группировки, отметив ее заслуги в обеспечении государственной безопасности, героизм и самоотверженность.

Награждение орденом — это высокая оценка работы командования, военнослужащих и гражданского персонала группировки. <...> Я горжусь тем, что прикрепляю к боевому знамени группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике орден Суворова, — заявил Евкуров.

Помимо замминистра обороны России участие в мероприятии приняло командование российской группировки войск и представители сирийских вооруженных сил. Помощнику командующего группировкой по работе с верующими также передали икону «Спас Нерукотворный».

Как сообщалось ранее, ВКС России поразили подземные укрытия и пункт управления беспилотниками незаконных вооруженных формирований в сирийской провинции Идлиб. По словам заместителя руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вадима Кулитя, авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасную ситуацию в воздушном пространстве страны.