Певице Юлии Ковальчук пригрозили тюрьмой за слова о папе римском Депутат Иванов: певице Ковальчук может грозить тюрьма за слова о папе римском

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Юлия Ковальчук

Певице Юлии Ковальчук может грозить тюремное заключение за предложение слушать ее песню «Армагеддон» после смерти папы римского Франциска, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, нельзя использовать кончину религиозного лидера в качестве самопиара.

Эти певички начали конец света анонсировать. Это просто возмутительно, когда смерть религиозного лидера используется для продвижения собственной музыки. Подобные высказывания звезд о конце света являются не чем иным, как самопиаром. Я прошу всех деятелей культуры, особенно тех, кто пытается хайповать на трагических событиях, не превращать кончину религиозных деятелей в пиар-кампанию. Это кощунственно и недопустимо. За подобные действия можно и присесть в тюрьму, — сказал депутат.

Ранее Иванов заявил, что народному артисту России Филиппу Киркорову следует купить пасхальные куличи российским военным в зоне СВО, а не хвастаться своим за 100 тысяч рублей. По его словам, певцу однажды уже приходилось извиняться перед всей страной.

До этого Иванов заявил, что Госдума — серьезный орган и там нет места Анфисе Чеховой, Алене Водонаевой и Анастасии Волочковой. Так он отреагировал на решение партии «Новые люди» сделать экс-ведущую программы «Секс с Анфисой Чеховой» ответственной за направление демографии и семейных ценностей.