Российской делегации выдали визы для участия во встречах «ядерной пятерки» Рябков: США выдали визы делегации РФ для участия во встречах «ядерной пятерки»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

США выдали визы членам российской делегации для участия во встречах «ядерной пятерки» в ООН, сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков. До этого американские власти не предоставляли участникам консультаций из России разрешения на въезд.

Сегодня выдали, — подтвердил Рябков.

Ранее стало известно, что представители министерств иностранных дел и военных ведомств «ядерной пятерки» в составе России, США, Китая, Франции и Великобритании провели неафишируемые переговоры в Каире. Встреча делегаций стран — постоянных членов Совбеза ООН состоялась еще 13–14 июня, но о ней сообщили спустя более чем неделю.

В состав американской делегации на консультациях в египетской столице, помимо специалистов Госдепа и Пентагона, также вошли эксперты Национальной администрации по ядерной безопасности. В США заявили, что в рамках своего председательства в этом формате продолжат усилия по содействию обсуждению важных тем экспертами-ядерщиками из этих пяти стран.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 июня сообщал, что никаких наметок насчет переговоров Москвы и Вашингтона по вопросам стратегической безопасности нет, хотя они «однозначно должны быть», добавлял он. В тот же день советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркивал, что Соединенные Штаты готовы участвовать в новых многосторонних усилиях по контролю над вооружениями, в том числе в формате «пятерки» постоянных членов СБ ООН.