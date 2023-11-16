Российское правительство даст денег на повышение зарплат бюджетникам Мишустин заявил о выделении 5,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

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Российское правительство выделит на повышение зарплат бюджетникам и социальные выплаты дополнительно свыше 5,5 млрд рублей, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. По его словам, это поможет выполнить обязательства по майским указам президента.

Сегодня дополнительно распределим еще более 5,5 млрд. Это поможет в полной мере выполнить обязательства перед бюджетниками с учетом майских указов президента, — сказал председатель правительства.

Ранее Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о приостановке индексации заработной платы государственных служащих до 2025 года. Таким образом планируется сэкономить порядка 36 млрд рублей. Военнослужащих и сотрудников силовых структур данная мера не коснется.

До этого в Госдуме объяснили, как найти работу с зарплатой свыше 100 тысяч рублей. По словам члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Никиты Чаплина, для этого нужно постоянно совершенствовать навыки и знания.

Также, по его словам, стоит обращать внимание на ведущие отрасли того или иного региона. Он отметил, что человек, который постоянно повышает квалификацию и может работать в условиях многозадачности, всегда будет больше цениться и получать более высокую зарплату по сравнению с другими.