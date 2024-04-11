Российским вузам порекомендовали поддержать пострадавших при ЧС студентов Минобрнауки порекомендовало вузам поддержать пострадавших при ЧС студентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобрнауки России направило в подведомственные высшие учебные заведения рекомендации ввести меры поддержки для обучающихся, которые пострадали при чрезвычайных ситуациях. В пресс-службе к числу возможных мер отнесли материальную поддержку, приоритетное предоставление мест в общежитии, освобождение от уплаты за проживание в нем.

Минобрнауки России рекомендует вузам установить меры поддержки студентов, пострадавших при чрезвычайных ситуациях. Соответствующее письмо направлено в подведомственные министерству университеты, — говорится в сообщении.

Уточняется, что получить помощь могут студенты, которые проживают в районах ЧС или приехали из них. Кроме того, студент очной бюджетной формы обучения, получающий государственную соцпомощь, может претендовать на государственную социальную стипендию.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что централизованного повышения цен для обучающихся на коммерческой основе в государственных университетах России не планируется. При этом в ведомстве отметили, что некоторые высшие учебные заведения все же могут скорректировать стоимость обучения в пределах инфляции.