Российским военным выдали денежные сертификаты за уничтожение танка Leopard

Фото: МО РФ

Военнослужащим 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа выдали денежные сертификаты за уничтожение немецкого танка Leopard, переданного Вооруженным силам Украины, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, размер премии составляет 1 млн рублей. Отмечается, что немецкую бронемашину удалось остановить с первого выстрела из гаубицы Д-30.

В оборонном ведомстве уточнили, что танк Leopard выследили с помощью разведывательного беспилотника. Его координаты были незамедлительно переданы расчету гаубицы Д-30. Российские военные открыли по танку огонь и выбили ему гусеницу с первого выстрела, благодаря чему он был обездвижен.

Военнослужащие признаются, что уничтожение Leopard подняло их боевой дух. Они шутят, что ждут первые американские танки Abrams.

[Западной] техники много, на самом деле. Это не только Leopard. Ждем американские Abrams, кстати, будем встречать, — рассказал боец с позывным Гамлет.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш ранее рассказал, как украинские войска будут использовать танки Abrams в зоне СВО. По его словам, они будут использоваться только при подходящих погодных условиях.