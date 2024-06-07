В России изменится система оплаты труда учителей Чернышенко: российским учителям уравняют зарплату

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В России изменится система оплаты труда работников сферы образования. В настоящее время над пилотным проектом, который снижает разницу в доходах учителей в зависимости от региона, работает правительство РФ, сообщил ТАСС на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, разработка пилотного проекта ведется в соответствии с посланием и поручениями президента РФ Владимира Путина.

Готовятся предложения по снижению ее разницы в разных субъектах, ведется мониторинг достижения целевых показателей уровня заработной платы. Все это предполагает единый подход к формированию дохода педагогов, — заявил Чернышенко.

В настоящее время вопросы оплаты труда педагогов регулируют сами субъекты и муниципальные образовательные организации. По этой причине, по словам Чернышенко, в одном регионе учителя, имеющие одинаковую нагрузку, могут получать разную зарплату. Такая же ситуация наблюдается и на уровне субъектов. Кабмин также намерен найти возможности дополнительно поддержать учителей, добавил вице-премьер.

По данным Росстата, реальные зарплаты в России в марте ускорили свой рост до 11,4% в годовом выражении. Так, среднемесячная заработная плата в РФ в марте 2024 года составила 87 740 рублей — это на 21,6% больше, чем годом ранее.