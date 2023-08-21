Российским студентам могут поднять стипендии до уровня МРОТ Сенатор Афанасьева предложила поднять стипендии студентов до уровня МРОТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева внесли в ГД законопроект о повышении стипендий бакалаврам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения на бюджете. Соответствующий документ появился в думской электронной базе. Согласно ему, выплаты студентам должны быть не ниже установленного законом минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 36 федерального закона «Об образовании», согласно которым студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственные стипендии назначаются не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, — говорится в документе.

В случае принятия законопроекта размер новых стипендий будет определен в 2024 году. В настоящий момент он составляет 1825 рублей для студентов вузов, 664 рубля для студентов среднего профессионального образования и 2739 рублей для социально незащищенных граждан.

Ранее сообщалось, что ведущие университеты России подняли стоимость обучения на 5–22%. Особенно сильно выросла цена на образование в Высшей школе экономики, Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Санкт-Петербургском государственном университете и Московском инженерно-физическом институте.