Российским школам пообещали возобновить подключение классов к Wi-Fi Минцифры надеется возобновить подключение школьных классов к Wi-Fi в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ может продолжить работу по подключению школьных классов к Wi-Fi с 2024 года, приводит заявление замглавы ведомства Олега Качанова РИА Новости. Сейчас такая работа проведена в 10 тысячах школ.

Ребенок должен получать интересный контент, заинтересоваться образованием, а не просто игрушками или соцсетями, но чтобы это произошло, разумеется, нужны технические условия. База — это сети Wi-Fi в школах, непосредственно в классах. В 2020–2022 годах была проведена большая работа, подключено около 10 тысяч школ, обеспечен непосредственно Wi-Fi в классах, и мы рассчитываем, что эту работу удастся продолжить, — отметил Качанов во время выступления на всероссийском форуме региональной информатизации «ПРОФ-IT» в Новосибирске.

Замминистра подчеркнул, что в 2023 году на это не было средств, поэтому возможности оснащать школы Wi-Fi не было. Качанов сообщил, что в следующем году деньги на эти цели появятся, а работа продолжится.

Это важно, на мой взгляд, потому что нет сетей — нет доставки контента, — добавил он.

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