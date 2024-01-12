Российским самолетам запретили летать над Йеменом Росавиация запретила полеты гражданских судов РФ в воздушном пространстве Йемена

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Росавиация запретила российским авиакомпаниям использовать для полетов воздушное пространство Йемена, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Запрет будет действовать до особого указания.

В связи с событиями в Йемене, возникшими рисками для безопасности полетов Росавиация запретила использовать воздушное пространство этого государства для полетов (включая транзитные) гражданских воздушных судов РФ, — сообщили в Росавиации.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли массированный удар по Йемену. В Пентагоне заявили, что целью атаки стали объекты, контролируемые хуситами. В операции были задействованы авиация, корабли и подводные лодки.

В Кремле заявили, что осуждают удары США и Британии по Йемену. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия западных стран нелегитимными с точки зрения международного права.

Ранее военкор Евгений Поддубный заявил, что удар по Йемену стал ответом на действия хуситов против Израиля и США в Красном море. По его мнению, основной целью атаки был сигнал Ирану, который поддерживает йеменских хуситов.

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что военная мощь йеменских хуситов на порядок выше возможностей палестинского движения ХАМАС. Он предположил, что США придется расходовать на борьбу с хуситами и без того ограниченный запас боеприпасов.