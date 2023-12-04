Российским чиновникам могут запретить пользоваться западными мессенджерами Депутат Выборный предложил ввести запрет на западные мессенджеры для чиновников

Фото: duma.gov.ru

Член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный предложил запретить российским чиновникам пользоваться иностранными мессенджерами в личных целях, сообщает издание «Известия». По его словам, пользование такими приложениями может привести к утечке конфиденциальной информации. Парламентарий подчеркивает, что аналогичный закон успешно реализовывается во Франции.

Лучший способ избежать последствий утечки информации — не допустить саму ее возможность. Поэтому нужно усилить цифровую безопасность. Нельзя дать злоумышленникам ни малейшего шанса, — заявил депутат.

Выборный напомнил, что в настоящее время для российских чиновников уже действует ряд ограничений, направленных на защиту конфиденциальной информации. В частности, им запрещено пользоваться продукцией компании Apple. Однако парламентарий отмечает, что информацию о человеке можно получить с любого смартфона, если на нем установлены иностранные мессенджеры. Предполагается, что под запрет может попасть WhatsApp, который стал одним из самых популярных мессенджеров у госслужащих.

Как сообщалось ранее, депутаты Госдумы приняли законопроект об ужесточении ответственности за утечку биометрических данных. Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры думских фракций. За нарушение закона будет предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей.