Российским банкам запретят самостоятельно повышать размер кредита Правительство поддержало идею о запрете банкам самим повышать кредитный лимит

Правительство РФ поддержало законопроект, запрещающий банкам повышать размер кредита, сообщает ТАСС. При этом отмечается, что кабмин отправил инициативу на доработку.

Законопроект был предложен сенатором Айратом Гибатдиновым. Он считает, что банкам нужно запретить увеличивать размер кредита без заключения нового соглашения с клиентом, например, увеличивая лимит по кредитным картам. По его мнению, это может вогнать россиян в долговую яму.

Ранее финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев заявил, что кредит, взятый под 40% годовых на полгода, может быть выгоднее рассрочки. По его словам, часто проценты при предоставлении рассрочки закладываются в стоимость приобретаемого товара, тогда как кредит можно выплатить досрочно, при этом сэкономив.

Он отметил, что рассрочки могут таить и другие уловки, так как Центробанк не следит за этим инструментом. Этого, как подчеркнул Медведев, не скажешь о кредитах: здесь жесткий контроль со стороны ЦБ заставил банки вести себя корректно и не обременять заемщика дополнительной финансовой нагрузкой.

В июне президент России Владимир Путин подписал указ, ограничивающий использование плавающей процентной ставки. Согласно документу, сумма займа будет зависеть от среднемесячной номинальной зарплаты по всей России.