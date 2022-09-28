Российский военком обвинил в ошибочной мобилизации самих граждан Военком Алтайского края заявил, что некоторые мобилизованные виноваты сами в ошибках военкоматов

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Часть россиян, которые оказались мобилизованы по ошибке, виноваты сами, заявил военный комиссар Алтайского края Марат Усманов в Telegram-канале «Катунь 24 — новости Барнаула и Алтайского края». По его словам, граждане не сообщали вовремя об изменениях в семейном положении и месте работы.

Это стало возможным в результате того, что граждане сами не выполнили свои обязанности по воинскому учету, не сообщили в военный комиссариат об изменениях в семейном положении, об изменении места работы, — сказал Усманов.

С момента объявления частичной мобилизации жители различных регионов России стали жаловаться на нарушения в работе военкоматов. Так, глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что в регионе зафиксированы случаи мобилизации ранее не служивших граждан и многодетных отцов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что в столице были отозваны повестки, выписанные на основании недостоверных или неточных данных. По его словам, сотрудники военкоматов совместно со специалистами городских служб дополнительно проверили мобилизационные повестки, которые разослали жителям столицы.