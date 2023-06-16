Российский Ка-52 в темноте поразил украинскую бронемашину

Фото: МО РФ

Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 ВКС РФ в одном из эпизодов спецоперации поразил украинскую бронемашину на Южно-Донецком направлении, следует из видео Минобороны России. В ведомстве отметили, что это было проделано в темноте.

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в темное время суток экипажем разведывательно-ударного вертолета Ка-52 на Южно-Донецком направлении. Экипаж вертолета, обнаружив боевую бронированную машину ВСУ, уничтожил ее ударом управляемой ракеты, — сообщили в ведомстве.

Накануне Минобороны опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н Воздушно-космических сил России, уничтожающих опорные пункты и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). На видео показано, как идет предполетная подготовка и взлет боевых машин, их удары ракетами.

Ранее Минобороны России показало, как работают расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» Западного военного округа. На видео запечатлено уничтожение в ходе спецоперации объектов и позиций ВСУ. Военное ведомство продемонстрировало работу РСЗО с процесса заряжания снарядов до момента оставления позиций военнослужащими после стрельбы.