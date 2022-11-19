Российский СПЧ призвал создать комиссию по расследованию преступлений ВСУ

Фото: МО Украины

В Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ) призвали создать международную комиссию по расследованию преступлений военнослужащих Вооруженных сил Украины и воюющих на их стороне наемников, сообщили в пресс-службе консультативного органа. Предполагается, что орган поможет установить все известные факты и добиться наказания виновных.

Мы призываем создать международную комиссию по расследованию преступлений военнослужащих ВСУ и воюющих на их стороне боевиков, провести всестороннее расследование всех известных фактов и добиться наказания виновных в соответствии с нормами международного и национального права, — говорится в сообщении.

В заявлении постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека также говорится, что обращение в первую очередь направлено к ООН и правозащитным организациям Азии, Африки и Латинской Америки.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев пообещал отправить в международные организации видео, на котором запечатлен предположительный расстрел солдат ВС РФ в Макеевке военными ВСУ. Председатель Совета назвал действия украинской армии нарушением всевозможных конвенций об обращении с пленными солдатами.