Российский СК возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ села Садовое

Следственный комитет России возбудил дело по факту теракта после обстрела Вооруженными силами Украины села Садовое в Херсонской области, сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства. Глава ведомства поручил оперативно и поименно установить всех лиц, кто отдавал приказ и кто его исполнил.

По поручению председателя Следственного комитета России Главным следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по факту совершения киевскими боевиками террористического акта в Херсонской области, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что общее число погибших при ударе ВСУ по селу в Голопристанском округе Херсонской области выросло до 22 человек. Глава региона Владимир Сальдо также уточнил, что еще 15 мирных жителей получили ранения, из них пятеро — в тяжелом состоянии. Уточняется, что при обстреле был разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал.

Утром 8 июня ВСУ атаковали поселок Прохоровка в Белгородской области с применением трех беспилотников. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, никто из местных жителей не пострадал. Один из беспилотников взорвался возле частного дома, что привело к повреждениям окон, фасада, забора и хозпостройки. Второй — атаковал храм, повредив кровлю и фасад здания.