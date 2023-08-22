Российский сенатор: Запад продолжит препятствовать развитию БРИКС Сенатор Косачев назвал расширение БРИКС естественным сценарием развития событий

Фото: Chen Cheng/XinHua/Global Look Press

Одними из главных вопросов, которые будут обсуждаться на саммите БРИКС 22-24 августа в ЮАР, станут расширение числа стран-участниц и создание единой валюты, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. При этом, по его словам, в этих вопросах нужно действовать без спешки, аккуратно и пошагово, так как цена ошибки крайне велика при том, что попытки Запада спровоцировать конфликт внутри объединения будут нарастать.

Как уточняет издание, заявки на вступление в БРИКС подали более 20 государств, еще большая группа стран выразила заинтересованность в присоединении к объединению.

Расширение числа стран-участниц, на мой взгляд, — вполне естественный сценарий дальнейших событий. Но это не должно быть самоцелью — расширение ради расширения будет нести в себе риски ослабления БРИКС. <...> Я бы здесь выступал за то, чтобы исключить какую-либо спешку. В том числе потому, что каждый новый участник должен восприниматься с равным энтузиазмом всеми без исключения странами БРИКС, — отметил сенатор.

Что касается единой валюты БРИКС, то политик предположил, что она вряд ли появится в ближайшее время. По его мнению, в этом вопросе нужно действовать поэтапно и аккуратно, так как цена ошибки может быть слишком велика. Поэтому в рамках БРИКС нужно пока переходить на расчеты в национальных валютах, сводя к минимуму участие в них доллара и евро.

Косачев также рассказал, что противодействие Запада работе БРИКС будет нарастать.

Запад относится к развитию БРИКС с колоссальной ревностью — это действительно вызов однополярной модели мироустройства. <...> Поэтому раздражение Запада в отношении БРИКС будет только нарастать, а попытки сорвать диалог, спровоцировать конфликты внутри объединения будут усиливаться. Легко не будет. Но мы к этому готовы, и, надеюсь, у каждой страны — участницы БРИКС хватит выдержки и мудрости, — подчеркнул вице-спикер.

Он напомнил, что БРИКС — это модель многополярного мироустройства, предполагающая создание равных условий для всех участников межгосударственного сотрудничества. И в этом заключается принципиальное различие между БРИКС и «большой семеркой».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в XV саммите БРИКС в формате групповых сеансов связи с видео. Мероприятие будет проходить с 22 по 24 августа.