Российский сенатор рассказал, как определить границы на Балтике Сенатор Бондарев: для определения границ на Балтике нужно утвердить координаты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Для точного определения ширины территориальных вод России, прилежащих зоне РФ у материкового побережья и островов страны в Балтийском море, необходимо утвердить перечень координат точек, от которых и будет в дальнейшем отмеряться ширина территориальных вод России, заявил сенатор Виктор Бондарев в беседе с NEWS.ru. По его словам, в настоящее время там отсутствует такая система исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе Балтийска и Зеленоградска.

Министерство обороны России предлагает утвердить этот перечень координат точек, что приведет к изменению линии государственной границы в районе Калининградской области, о чем и говорится в проекте постановления правительства. Россия не имеет намерений пересматривать линию государственной границы на Балтике, а все мероприятия предлагается осуществлять в рамках Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, — пояснил сенатор.

По его словам, это нужно, чтобы обеспечить навигационную безопасность мореплавания и возможность использовать соответствующую акваторию в качестве внутренних морских вод России. После внесения поправок морские навигационные госкарты будут перевыпущены.

Таким образом, Россия предлагает исключить в дальнейшем возможные территориальные споры и претензии, уйдя от условных и формализованных способов определения линий госграниц между государствами в данном регионе, — заключил Бондарев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение Минобороны РФ об обновлении координат границ России в Балтийском море не имеет политической подоплеки. Однако он добавил, что уровень конфронтации в регионе действительно требует шагов для обеспечения безопасности страны.