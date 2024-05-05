Российский сенатор оценил речь НАТО о красных линиях по Украине Сенатор Карасин: НАТО подменяет понятия, говоря о красных линиях по Украине

Фото: МО Украины

НАТО подменяет понятия, говоря о красных линиях по вступлению в конфликт на Украине, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В беседе с Lenta.ru он выразил мнение, что Альянс давно перешагнул границы.

Это пример информационной подмены понятий. На самом деле НАТО давным-давно перешагнуло все красные линии межгосударственных отношений, которые составляли костяк системы безопасности в Европе и мире, — подчеркнул сенатор.

Карасин добавил, что военно-политический блок преодолел красные линии в момент, когда решил расширяться к границам России. Сенатор отметил, что сегодняшняя риторика Альянса выглядит цинично и вызывает негодование.

Ранее итальянское издание Repubblica со ссылкой на источники из дипломатических кругов сообщило, что НАТО «в очень конфиденциальной форме» установила две красные линии для прямого вмешательства Альянса в конфликт на Украине. Они включают «возможность проникновения России через оборону Киева», а также «прямое или косвенное вовлечение третьих сторон» в конфликт на Украине. Второй красной линией названа военная провокация против стран Балтии, Польши или Молдавии.

Военный корреспондент Александр Коц выразил мнение, что не стоит принимать на веру западную риторику о красных линиях. Журналист считает, что Запад не намерен «вписываться в заведомо проигрышное дело».