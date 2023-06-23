Российский сенатор оценил новый пакет западных санкций Сенатор Джабаров: Россия сможет преодолеть новые западные санкции

Фото: СФ РФ

Владимир Джабаров

Несмотря на то, что безболезненных санкций не бывает, Россия сможет найти способ преодолеть новые западные ограничения, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с Lenta.ru политик подчеркнул, что Россия должна рассчитывать на себя

Любые санкции наносят определенный вред, санкции не бывают безболезненными. Но я думаю, что мы эти санкции спокойно преодолеем. Жизнь научила нас, что мы в тяжелых ситуациях должны рассчитывать на себя, — подчеркнул сенатор.

Он пояснил, что с принятием 11-го пакета санкционных ограничений Европа в очередной раз наносит вред собственной экономике. Так, в результате запрета транспортировки нефти по нефтепроводу «Дружба» через Польшу в Германию покупка сырья у других стран будет обходиться ЕС гораздо дороже.

Мы будем находить варианты, способы преодоления этих санкций. Не обхода, как они говорят, а преодоления. Я думаю, очень много стран заинтересованы поддерживать с нами отношения. А как это будет — я думаю, специалисты найдут выход из ситуации, — резюмировал Джабаров.

Вступивший в силу 11-й пакет европейских санкций против России содержит в том числе меры против обхода уже установленных ограничений. Также Евросоюз представил индивидуальные списки подсанкционных лиц и компаний.