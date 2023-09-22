Российский самолет совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя Самолет авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел в Иркутске из-за отказа двигателя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет российской авиакомпании «ИрАэро» совершил аварийную посадку из-за проблем с двигателем, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что у воздушного судна отказал левый двигатель.

Самолет экстренно сел в авиагавани Иркутска. Приземление лайнера прошло благополучно. На борту было 25 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

30 августа посадку пассажирского самолета Boeing 737-800 в аэропорту Пулково едва не сорвал неопознанный метеозонд, который пилоты заметили в 15 метрах над воздушным судном. Черный двухметровый шар парил на высоте 1000 метров в опасной близости к лайнеру, выполнявшему рейс Мурманск — Петербург. Пилот решил продолжить снижение и в итоге благополучно посадил самолет, обошлось без пострадавших.