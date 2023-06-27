Российский посол пообещал не пустить Косово в ООН Посол России в Сербии Боцан-Харченко пообещал, что Москва не пустит Косово в ООН

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Александр Боцан-Харченко

Москва сделает все, чтобы не пустить Косово в ООН, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, передает Lenta.ru. Он отметил, что РФ остается привержена своей позиции по непризнанию местных властей.

Если Косово сделают членом Совета Европы, и Запад будет для себя рассматривать это как некий прорыв в дальнейшем процессе международного признания и оформления международного признания Косово и дальнейшего вступления Косово в международные организации, — сказал Боцан-Харченко

Ранее дипломат заявил, что противники политики президента Сербии Александра Вучича пытаются осуществить в Белграде попытки «майданного переворота». Дипломат подчеркнул, что эти попытки являются частью гибридной войны.

Он также назвал ситуацию в Косово «взрывоопасной». По словам посла, вспышки насилия в регионе регулярно повторяются, за последний год их было несколько и их интенсивность с каждым разом только возрастала. Боцан-Харченко указал на то, что нарастающая эскалация чревата взрывом не только регионального, но и европейского масштаба. Кроме того, эскалация конфликта указывает на «деградацию ситуации на севере Косова вплоть до критической черты».