Российский посол переедет из Судана в Кувейт Путин назначил экс-дипломата в Судане Желтова послом в Кувейте

Фото: sudan.mid.ru

Российский дипломат Владимир Желтов

Президент России Владимир Путин назначил новым послом страны в Кувейте бывшего главу дипмиссии в Судане Владимира Желтова, соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Другими указами он уволил действовавшего до последнего дня посла в Кувейте Николая Макарова и назначил Андрея Черновола новым главой дипломатической миссии в Судане.

Назначить Желтова Владимира Филипповича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Государстве Кувейт, — говорится в первом документе.

Сейчас Владимиру Желтову 56 лет. Он закончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), после чего устроился работать в МИД России. На дипломатической службе он находится с 1995 года. Он успел поработать как в центральном аппарате министерства, так и за рубежом.

Ранее Путин назначил Николая Софинского новым послом России в Мексике. Ранее этот пост занимал Виктор Коронелли. Другим указом глава государства освободил его от этих обязанностей и назначил послом в Белиз по совместительству. Он возглавлял мексиканское диппредставительство РФ с 2018 года.