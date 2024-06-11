Российский посол объяснил позицию Москвы по отношениям с Токио Посол Ноздрев: Россия готова к развитию взаимовыгодных отношений с Японией

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Москва готова развивать взаимовыгодные отношения с Токио в будущем, передает ТАСС слова посла РФ в Японии Николая Ноздрева. По его словам, это касается сотрудничества в сферах энергетики, рыболовства и культуры.

Мы открыты к построению с Японией, являющейся одним из наших ближайших соседей, добрососедских, равноправных и взаимовыгодных отношений. <...> Будем сохранять фундамент, необходимый для поступательного развития отношений в дальнейшем, — обратил внимание дипломат.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков указал, что Россия и Япония сумеют нормализовать отношения только в том случае, если диалог будет строиться конструктивно. Токио при желании восстановить связи с Москвой стоит отказаться от обид и недовольства президентом России Владимиром Путиным, констатировал он.

До этого генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси отметил, что заявления российского лидера о возможности возобновления диалога между странами после изменения позиции японских властей по Украине являются «несправедливыми и совершенно неприемлемыми». По его мнению, таким образом Москва пытается переложить ответственность.