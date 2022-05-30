Российский посол обвинил Польшу в затягивании конфликта на Украине

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Польша принадлежит к категории стран НАТО и ЕС, делающих ставку на затягивание кризиса на Украине, наряду с США, Великобританией и прибалтийскими странами, заявил в эфире телеканала «Россия-24» посол России в Варшаве Сергей Андреев. По его мнению, польские власти также рассчитывают получить значительную часть тех денег, которые выделит Запад на восстановление Украины.

Польша <...> принадлежит к категории стран НАТО и Евросоюза, которые подчеркнуто делают ставку на затягивание конфликта, — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что факты указывают, будто бы Польша имеет план экспансии на Украину. При этом увязка своих действий с осуществлением российской спецоперации является лишь предлогом.

В свою очередь, политолог Сергей Марков предположил, что Польша захотела стать основным игроком в Восточной Европе, чтобы претендовать на статус великой державы, если РФ потерпит поражение на Украине. По его словам, расчёт Варшавы прост: всеми силами помогать киевскому режиму и дождаться поражения российский войск. Марков отметил, что сейчас польские власти вдохновляет не самый успешный первый этап специальной военной операции.