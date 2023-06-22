Российский посол назвал тех, кто должен восстанавливать Украину Посол России в Вашингтоне Антонов заявил, что Украину должны восстанавливать США

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Украину должны восстанавливать США, поскольку они затягивают конфликт, передает РИА Новости. Кроме того, по его словам, Соединенные Штаты ответственны за происходящее в республике.

Администрация [США] в полной мере несет ответственность за происходящее на Украине. Поэтому и восстанавливать страну должны именно Соединенные Штаты, — сказал Антонов.

Дипломат считает, что конфликт на Украине является следствием усилий США по «созданию очага напряженности у границ РФ» и превращению страны в «анти-Россию». Он подчеркнул, что Вашингтон разжигает противостояние, накачивая страну вооружением, и «рубит на корню любые мирные инициативы».

Антонов указал на то, что на фоне беспрецедентной помощи, оказываемой Украине, без внимания все чаще остаются беднейшие государства Африки, Латинской Америки и Азии. Посол подчеркнул, что на Земле есть места, где люди гибнут от голода, но США «считают более насущной задачей затягивание кровопролития» и «провоцирование третьей мировой войны».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ЕС планирует предоставить Украине пакет финансовой помощи на сумму приблизительно €50 млрд. Помощь будет направлена на восстановление Украины. Ожидается, что ее предоставят в виде грантов, льготных кредитов и гарантий.