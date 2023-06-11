Российский полковник назвал пройденный пик контрнаступления ВСУ Полковник запаса Кошкин назвал подрыв Каховской ГЭС пиком контрнаступления ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Пиком контрнаступления ВСУ стал подрыв Каховской ГЭС, выразил мнение в разговоре с Lenta.ru военный эксперт полковник запаса Андрей Кошкин. По его словам, операция «пробуксовывалась», а «обывателю за рубежом» нужно было что-то преподнести.

Я думаю, что подрыв Каховской ГЭС был пиком [контрнаступления ВСУ]. Дело в том, что наступление пробуксовывалось, успеха и прорывов не было, а надо что-то обывателю за рубежом преподносить, — сказал Кошкин.

Он добавил, что ВСУ весьма интенсивно начали свое наступление на пяти направлениях. По его словам, это делалось для того, чтобы нащупать возможности прорыва на линии боевого соприкосновения с ВС РФ и затем бросить туда стратегический резерв для наращивания успеха.

Кошкин отметил, что у ВСУ есть потенциал, судя по количеству оставшейся техники. При этом эксперт считает, что имеющиеся у украинских сил возможности не будут успешно использованы.

Ранее бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы России уничтожат украинских военных во время контрнаступательных операций ВСУ. Он подчеркнул, что украинские солдаты не способны пробить оборону ВС России и ВСУ потерпят поражение на абсолютно любом участке движения.