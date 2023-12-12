Российский миротворец погиб в Карабахе Минобороны РФ: российский миротворец погиб при съезде с дороги БТР в Карабахе

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В Карабахе погиб российский миротворец при съезде с горной дороги БТР-82, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным военного ведомства, еще два человека получили ранения, передает ТАСС.

11 декабря в результате съезда с горной дороги БТР-82 российского миротворческого контингента погиб один военнослужащий ВС РФ, двое получили травмы средней и тяжелой степени, — сказано в сообщении.

Как уточнили в Минобороны, получившим травмы военным оказали необходимую медицинскую помощь при участии азербайджанской стороны. Пострадавших миротворцев транспортировали на самолете в стационарную больницу.

Ранее в Минобороны сообщали, что российские миротворцы контролируют движение автомобильного транспорта на дорогах общего пользования в Карабахе. Мониторинг на наблюдательных постах ведется круглые сутки.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен ранее заявил, что миротворцам России в Карабахе необходимо найти замену. По его мнению, российские военные «провалили» свою задачу. Он считает, что над этим вопросом должны совместно поработать Армения, Азербайджан и западные страны.