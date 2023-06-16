Российский Минфин в два раза увеличил список доступных офшоров Минфин России расширил перечень офшорных зон до 91 страны

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министерство финансов РФ расширило перечень офшорных зон до 91 страны. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее список включал только 42 страны. Приказ вступает в силу с 1 июля текущего года.

Утвердить предлагаемый перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), - говорится в документе.

Теперь в утвержденный в 2007 году список добавились страны Евросоюза, Украина, Великобритания, Швейцария, США, Канада, Япония, Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Австралия, Новая Зеландия и еще ряд государств.

Ранее статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал, что самыми популярными странами для отмывания преступных средств являются Испания, Великобритания, Латвия, Нидерланды, а также ряд офшорных юрисдикций. Он отметил, что эти страны в последнее время отказываются сотрудничать с российской финансовой разведкой.