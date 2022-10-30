Российский МИД оценил предстоящую встречу Путина, Пашиняна и Алиева МИД РФ: встреча Путина, Пашиняна и Алиева может помочь с заключением мирного договора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Москва рассчитывает, что предстоящая трехсторонняя встреча в Сочи лидеров России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева поспособствует заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Дипломат признался, что проблем, которые препятствуют этому, немало. Он допустил, что мирный договор может быть подписан до конца года, сообщает РИА Новости.

Проблем еще немало. Думаю, все они будут проговариваться, в том числе на завтрашней встрече в Сочи. Надеемся, что она позволит каким-то образом продвинуться на пути целого ряда вопросов, включая подписание мирного договора, — рассказал Руденко.

Он добавил, что раз глава Армении допустил, что договор может быть подписан до конца года, то под это у него, наверное, имелись основания.

Премьер Армении Никол Пашинян ранее заявил, что Зангезурский коридор для связи Азербайджана с городом Нахичевань открываться не будет. Он отметил, что Ереван готов к строительству новых дорог и созданию коммуникаций, которые будут существовать только в соответствии с законами Армении. Российский военный эксперт Игорь Коротченко считает, что, отказавшись открывать Зангезурский коридор, Пашинян официально заявил об отказе выполнять пункт трехстороннего заявления Армении, Азербайджана и России.