Российский МИД обвинил Украину в военных преступлениях

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Заместитель главы российского МИД Олег Сыромолотов в разговоре с журналистами РИА Новости заявил, что Украина в ходе боевых действий совершает военные преступления. Он указал на использование мирных граждан в качестве живых щитов, пытки военнопленных, неизбирательное применение огня и не только. Все это, по его словам, не имеет отношения к терроризму как к «общеуголовному правонарушению».

Вместе с тем термин «террористические методы» действительно используется нами для описания манеры ведения украинской стороной военных действий. Речь идет об использовании живых щитов, неизбирательного применения огня, пыток в отношении военнопленных, организации покушений на гражданских сотрудников органов управления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей РФ, — подчеркнул Сыромолотов.

Замглавы МИД заметил, что перечисленные им действия ВСУ образуют состав военных преступлений.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова говорила, что Москва требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека жесткой реакции на нарушения прав человека со стороны Украины и коллективного Запада. По словам дипломата, документ носит «несбалансированный характер», что полностью соотносится с западным курсом по освещению украинского кризиса.

Она подчеркивала, что у всемирной организации не хватает смелости объективно донести до общественности реальное положение дел.