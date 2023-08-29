Российский истребитель сбил беспилотник ВСУ над Черным морем Минобороны РФ: истребитель морской авиации сбил дрон ВСУ над Черным морем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель МиГ-35

Истребитель морской авиации сбил дрон Вооруженных сил Украины в небе над Черным морем, сообщили в Министерстве обороны России в Telegram-канале. Украинское командование планировало использовать беспилотник самолетного типа для нанесения ударов по объектам, расположенным на российской территории.

Сегодня около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника в районе населенных пунктов Темерово и Гамово Тульской области. По данным экстренных служб региона, они упали на территории Киреевского района. В результате падения дронов никто не пострадал, информации о повреждении объектов инфраструктуры не поступало. Эти сведения подтвердили в министерстве региональной безопасности.

Пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины ранее сообщила, что ВСУ обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 80 раз за последние сутки. В результате атак погибли два мирных жителя Донецка и Горловки. Еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести.