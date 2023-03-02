Российский губернатор заявил, что готов «сокращаться»

Фото: uss_av/vk.com

Александр Усс

Бизнесмен Олег Дерипаска выступил на Красноярском экономическом форуме (КЭФ). В рамках своей речи в ходе дискуссии о перестройке экономики страны на фоне санкций предприниматель предложил сокращать чиновников и силовиков. На его слова отреагировал губернатор Красноярского края Александр Усс. Он заявил, что «готов сокращаться».

Этот легкий стресс всегда помогает: сокращение чиновников в два-три раза, сокращение сотрудников правоохранительных органов в пару раз... Мы понимаем, что это серьезная обуза для экономики, над которой санкции гирей висят. Назрел вопрос об этом. Слишком много этого госаппарата и госкапитализма, — заметил Дерипаска.

Бизнесмен добавил, что страна нуждается в большей свободе и в большем уровне конкуренции. Усс решил отреагировать на слова предпринимателя. Он заявил о готовности «сокращаться».

Ранее Дерипаска говорил, что при стабилизации внешнеполитической обстановки России необходимо найти в себе силы, чтобы ускоренным путем начать двигаться к настоящей открытой рыночной экономике, опирающейся на частную собственность и свободных предпринимателей. По его мнению, для этого необходимо уравнять права бизнесменов с остальными социальными группами, например, сняв запрет на работу в органах власти.

Как сказал Дерипаска, сейчас происходит уже третья за последние 35 лет серьезная трансформация России. Первая началась в 1991 году, на пик удалось выйти в 2008-м, в преддверии мирового кризиса.