Российский губернатор удивился предложению возглавить Минспорт Губернатор Дегтярев назвал неожиданным предложение возглавить Минспорт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Дегтярев

Кандидат на пост министра спорта губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал неожиданным предложение возглавить министерство, передает ТАСС. Он также заявил, что является «солдатом президента», и выразил уверенность, что в регионе без него все будет хорошо.

Я как солдат президента обещал Владимиру Владимировичу развивать Хабаровский край. Очень многое сделано в регионе, еще больше запланировано. Это предложение было неожиданным, но уверен, что в Хабаровском крае все будет хорошо, — заявил Дегтярев.

Дегтярева ранее предложили на пост министра спорта России. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выдвинул его кандидатуру в субботу, 11 мая. Комитет Госдумы по физической культуре и спорту единогласно поддержал возможное назначение.

Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев пожелал Дегтяреву удачи в случае назначения на пост главы Минспорта РФ. По словам комментатора, чиновник — неравнодушный человек, любящий спорт. Губерниев также добавил, что многое будет зависеть от команды нового министра.

Он также поблагодарил Олега Матыцина за работу. Телеведущий назвал его неплохим министром. Губерниев также счел должность главы Минспорта интересной, но, «мягко говоря», непростой в современных реалиях.