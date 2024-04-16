Российский генпрокурор прибыл на Кубу Генпрокурор РФ Игорь Краснов в рамках первого рабочего визита прибыл в Гавану

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл в Гавану, где проведет серию встреч в рамках рабочего визита, информирует РИА Новости. Госдеятеля встретили в аэропорту российский посол Виктор Коронелли и представители Генпрокуратуры Кубы.

В столице островного государства у Краснова запланированы переговоры с кубинской коллегой Ямилой Пеньей Охедой и министром юстиции Оскаром Сильверой Мартинесом. Кроме этого, генпрокурор побеседует с другими руководителями местной правоохранительной системы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с китайским коллегой Ван И сообщил, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в июне 2024 года.

Он отметил, что в рамках переговоров уделили особое внимание графику контактов между лидерами стран. По словам Лаврова, это обусловлено тем, что дипломатия глав РФ и КНР является «центральным элементом» российско-китайского партнерства. Министр не исключил, что будут и другие возможности для поддержания регулярного политического диалога. Кроме того, добавил Лавров, стороны обсудили взаимодействие по линии дипведомств.