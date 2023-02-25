Российский дипломат пообещал покарать НАТО за удары по территории России Посол Моргулов: РФ ответит «жесткими действиями» на поставку Киеву дальнобойного оружия

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Посол РФ в КНР Игорь Моргулов заявил, что Москва предпримет «жесткие ответные действия» в случае, если США и другие страны НАТО направят Украине оружие для удара вглубь территории страны. По словам дипломата, российские власти воспримут подобные действия Запада в качестве «грязной бомбы», их будут ожидать «серьезные последствия». Слова Моргулова приводит издание Global Times.

Поставка танков показала, что у Вашингтона нет «нижней границы». Если Вашингтон и страны НАТО предоставят Киеву оружие, включая танки, для нанесения удара вглубь нашей страны и попытки захвата нашей конституционной территории, это заставит нас принять жесткие ответные меры, — сказал российский посол.

Он добавил, что решение Запада о поставках Киеву танков привело к дальнейшей эскалации конфликта и выступило в качестве «неопровержимого доказательства» прямого участия иностранных государств в событиях на Украине.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для журнала «Национальная оборона» написал, что в ближайшее время общий объем военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов достигнет $50 млрд. При этом он подчеркнул, что оружие и боеприпасы стали поступать ВСУ еще в августе 2021 года. Таким образом, по словам Медведева, поставленная коллективным Западом цель — одолеть Россию чужими руками — оправдывает любые расходы, а на простых украинцев «плевать с высокой колокольни».