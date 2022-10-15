Российский дипломат оценил перспективы передачи Минску ядерных технологий Замглавы делегации России в ГА ООН Воронцов исключил передачу Минску ядерных технологий

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В настоящее время Россия не намерена передавать Белоруссии технологии переоборудования самлетов в носители ядерного оружия. С таким заявлением на заседании первого комитета ГА ООН выступил заместитель главы российской делегации Константин Воронцов. При этом он напомнил о призывах в Европе к возможному продвижению ядерной инфраструктуры НАТО на восток. Слова предмтавителя РФ приводит РИА Новости.

В той же Польше уже несколько лет заявляют о стремлении полноформатно подключиться к совместным ядерным миссиям. В последнее время активность Варшавы на этом направлении резко усилилась, — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что подобные высказывания учитывались Россией и Белоруссией при рассмотрении вопроса о контрмерах. По словам дипломата, практическая реализация последних осуществляется в строгом соответствии с обязательствами двух стран по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). При этом Москва намерена передать Минску комплексы «Искандер-М» двойного оснащения с ракетами «в обычно распоряжении». Также Россия придаст белорусским самолетам Су-25 техническую возможность нести ядерное оружие.

При этом передавать Белоруссии технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия не предполагается, — сказал Воронцов.

Также, по словам дипломата, не предполагается перемещать ядерные боезаряды на белорусскую территорию и оснащать ими белорусские системы.

Ранее на совещании с правительством Лукашенко заявил, что страна стоит перед угрозой атаки с применением тактического ядерного оружия. Он отметил необходимость принятия мер в области безопасности, поскольку подобным оружием Белоруссия не располагает.

Такая реакция президента последовала после высказывания президента Польши Анджея Дуды о том, что страна рассматривает возможность размещения на своей территории американского ядерного оружия.