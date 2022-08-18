Российский дипломат обвинил Запад в поощрении обстрелов ЗАЭС Украиной Дипломат Вишневецкий: Запад поощряет обстрелы ЗАЭС Украиной

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Поддержка действий Киева в ситуации вокруг Запорожской АЭС со стороны ряда стран Запада представляет собой ничто иное, как поощрение украинской стороны на продолжение обстрелов станции. Такое мнение во время обзорной конференции ДНЯО выразил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий. Он назвал поведение Киева «терроризмом». Слова дипломата приводит РИА Новости.

Нельзя стрелять по ядерным объектам. Украинская сторона занимается ядерным терроризмом. <...> И вызывает большую озабоченность, что она в этом получает поддержку. Это означает поощрение агрессора — в данном случае Украины — продолжать эти свои безответственные акции, — заявил Вишневецкий.

Он также добавил, что все происходящее вокруг ЗАЭС в результате может закончиться катастрофой.

Энергодар за последние дни неоднократно подвергался ударам со стороны ВСУ. Недавно сообщалось, что ракетами обстреляли один из жилых районов города. В результате атаки погиб мужчина, также пострадала девушка — она получила осколочные ранения.

Из-за участившихся обстрелов Запорожской АЭС 11 августа Россия запросила заседание Совбеза ООН, а генсек организации Антониу Гутерриш потребовал от Киева и Москвы ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.