Российский дипломат обвинил Эстонию в планах помешать выборам президента РФ Дипломат Салимуллин: Эстония хочет запугиванием россиян снизить явку на выборах

Фото: IMAGO/Sander Ilvest/Global Look Press

Эстония хочет запугать проживающих в республике россиян, чтобы снизить явку на выборах в Таллине, заявил временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин. По его словам, нагнетается информационный фон, избирателей недвусмысленно «предупреждают» о последствиях участия в голосовании, которое приравнивается к «агрессии против Украины».

В местных СМИ предпринимаются попытки оказать на россиян психологическое давление. Наших избирателей недвусмысленно «предупреждают» о последствиях за участие в голосовании, которое приравнивается к «поддержке массовых фальсификаций» и «агрессии против Украины», — сказал он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что блокировка информационных каналов региональных российских вещателей на YouTube является «бескомпромиссной чисткой информационного пространства». По ее словам, за этими репрессиями стоит официальный Вашингтон, который перекрывает источники неудобной информации, связанной с предстоящими в марте президентскими выборами в РФ.

Представители ЦИК РФ ранее подсчитали общее количество избирателей в России. По данным комиссии, общее число избирателей внутри страны составляет 112,3 млн человек, за ее пределами — 1,9 млн человек. В городе Байконур насчитывается 11,9 тысячи избирателей.