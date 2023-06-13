Российский дипломат назвал ключевое звено в решении мировых проблем Посол Антонов: партнеры РФ понимают, что без нее не решить серьезнейших мировых проблем

Фото: Russian Embassy in the USA/via Globallookpress.com

Мир не в состоянии решать серьезнейшие международные проблемы без участия России. Это хорошо понимают ее единомышленники по всей планете. Такое мнение высказал посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном приеме, посвященном празднованию Дня России. По его словам, которые приводит РИА Новости, о подобном понимании свидетельствует «сбалансированная реакция» партнеров на антироссийские действия по защите коренных интересов и отказ присоединиться к «русофобской коалиции и санкциям».

Без нашей страны с ее огромным человеческим потенциалом, богатейшими ресурсами и историческим опытом невозможно решать серьезнейшие международные проблемы. На фоне обостряющихся конфликтов каждый день растут такие угрозы, как терроризм, распространение оружия массового уничтожения, киберпреступность, изменение климата и многие другие, — сказал Антонов.

Он также отметил, что сегодня испытаниям подвергается «вся глобальная система, опирающаяся на Устав ООН и принцип суверенного равенства». Дипломат пообещал продолжать взаимодействовать с партнерами из Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и СНГ. По его словам, это позволит сформировать «объединительную повестку дня» и поможет искать «пути преодоления многочисленных вызовов современности», а также работать над укреплением мирового права.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что коллективный Запад намерен максимально расширять поддержку контрнаступления Украины и оказывать Киеву долгосрочную помощь. Он отметил, что Россия, если она продолжит двигаться избранным в настоящее время курсом, не сможет «продержаться дольше» Украины и Запада.Также Блинкен заявил, что Украина и страны Запада хотят мира, который должен быть «справедливым и прочным», и «если и когда Россия окажется готова взаимодействовать на данной основе, мы все будем готовы заниматься этим».