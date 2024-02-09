Визит Мадуро в Россию может стать поворотным в отношениях Москвы и Каракаса Посол РФ: Москва надеется на обсуждение договора о партнерстве с Венесуэлой

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Николас Мадуро

Россия рассчитывает на обсуждение договора о стратегическом партнерстве с Венесуэлой во время визита в Москву президента республики Николаса Мадуро в текущем году, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. Он напомнил, что подписать подобный договор планировалось еще в 2023 году.

В прошлом году президент [Путин] утвердил текст по проекту межгосударственного договора [о стратегическом партнерстве], и он планировался к подписанию в ходе визита президента Мадуро в Россию. Визит этот перенесся на 2024 год. Мы рассчитываем в ходе предстоящего визита венесуэльского лидера в Москву подписать этот документ, — сказал дипломат.

По словам посла, таким образом будет оформлен новый уровень отношений между двумя странами, окажутся закреплены все предыдущие наработки. Кроме того, он выразил надежду, что договор придаст импульс «будущим успехам».

Ранее Николас Мадуро заявил, что Россия одерживает победу в экономической войне, которую развернули против нее страны Запада, показатели ее развития тому пример. Он также высказал мнение, что для разрешения украинского конфликта западным государствам нужно сесть за стол переговоров с Москвой.