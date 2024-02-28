Российский депутат опубликовал пост о предателях и фото с пистолетом в руке Депутат Хамзаев опубликовал пост об иноагентах-предателях и фото с пистолетом

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев опубликовал в Telegram-канале пост об иностранных агентах, на ресурсах которых планируется запретить размещать рекламу. Парламентарий дополнил публикацию фотографией, на которой он держит кремниевый пистолет в руке.

Когда попали в цель! Еще не успели принять закон, который запрещает российским гражданам и отечественным компаниям размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов, как всякого рода негодяи и предатели начали представлять как им будет тяжело в новых реалиях, настоящую истерику, — написал Хамзаев.

По словам депутата, принимаемая законодательная мера лишит иноагентов возможности «сидеть на двух стульях», зарабатывая в России и параллельно вступая в «сомнительные финансовые отношения» с западными странами. Хамзаев подчеркнул, что соответствующий законопроект уже принят Госдумой в третьем чтении. Теперь документ направится в Совфед и затем на подпись президенту РФ Владимиру Путину.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее призвал лишить иноагентов финансовой и любой другой помощи. По его словам, такие люди зарабатывали в РФ миллионы рублей и тратили их на «разрушение» государства. Депутат уверен, что новый закон о запрете покупки рекламы у иноагентов направлен на обеспечение безопасности и защиты суверенитета РФ.