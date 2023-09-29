Российский ЦБ увидел признаки перегрева на ипотечном рынке Набиуллина: ЦБ России видит признаки перегрева на рынке ипотеки

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Банк России видит признаки перегрева на ипотечном рынке, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на XX Международном банковском форуме. По ее словам, которые приводит РИА Новости, ЦБ здесь беспокоит качество кредитов и влияние их на рынок жилья.

В ипотеке мы видим признаки перегрева. Ипотека растет темпами, если брать 12 месяцев, — 30%. Это высокие темпы. И здесь, конечно, нас беспокоит качество кредитов и влияние их на рынок жилья. Для нашего населения важна не доступность ипотеки, а доступность жилья, — сказала Набиуллина.

Центробанк также беспокоит отрыв цен жилья первичного рынка от вторичного, который сохраняется, сказала Набиуллина. По ее словам, сейчас он может достигать 50%.

Ранее глава департамента финансовой стабильности Центробанка РФ Елизавета Данилова заявила, что свыше 70% новых ипотечников в России тратят на кредиты больше половины своего дохода. По ее словам, ипотеку выдают и россиянам, которые тратят на кредиты свыше 80% дохода.

Юрист Елизавета Михайлова ранее рассказала, что снизить кредитную нагрузку можно путем изменения условий займа. Банк может пересмотреть условия кредитования, в частности, уменьшить ставку, если клиент столкнулся со сложной жизненной ситуацией.