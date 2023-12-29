В России усилят подготовку кадров для развития беспилотников Чернышенко заявил о включении модулей по дронам в 140 образовательных программ

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Правительство России усилит подготовку кадров по беспилотным направлениям, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. По данным РИА Новости, до 2030 года в 140 образовательных программ включат новые модули по беспилотникам, позволяющие обучить студентов вузов их проектированию, разработке, производству и эксплуатации. Отмечается, что на сегодняшний день в 11 из 30 передовых инженерных школах уже запущены такие программы.

В рамках нового национального проекта «Развитие беспилотных авиационных систем» также усилим подготовку кадров. До 2030 года в 140 образовательных программ высшего образования будут включены модули по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации такой техники, — заявил Чернышенко.

Вице-премьер России подчеркнул, что в ряде российских вузов также действуют программы по беспилотникам, однако их планируется масштабировать. Такая необходимость возникла из-за стремительного развития отрасли. Чернышенко напомнил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин постановил увеличить объем российского рынка тяжелых и средних беспилотников почти вдвое. Достичь этой цели необходимо в течение ближайших семи лет.

Военный обозреватель Питер Сучиу ранее рассказал о перспективном российском беспилотнике, получившем название С-70 «Охотник-Б». По его словам, он может представлять серьезную угрозу для НАТО, так как он относится к числу БПЛА-невидимок.