Российских школьников предложили учить обращаться с деньгами Депутат Аксаков: в школах нужен отдельный предмет «финансовая грамотность»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российских школах необходимо ввести обязательный отдельный предмет, посвященный изучению основ финансовой грамотности, заявил в беседе с «Парламентской газетой» руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, новая дисциплина может включать в себя темы, связанные с личными финансами, защитой от махинаций и планированием бюджета.

Как отметил депутат, сейчас основы финансовой грамотности являются составной частью школьных курсов математики, информатики, окружающего мира и географии. Однако, по словам Аксакова, низкий уровень знаний в этой области у большинства россиян приводит к росту случаев мошенничества и воровства, в том числе с помощью методов социальной инженерии. Поэтому очень важно обучать финансовым знаниям со школьной скамьи.

Это позволит научить детей не только защищать свои финансы, но и учиться обращаться с деньгами, использовать их для своего благополучия. Это важно и будущему врачу, и учителю, и любому гуманитарию, и тем, кто будет заниматься бизнесом, финансами, — пояснил парламентарий.

При этом, по мнению члена комитета Госдумы по просвещению Ларисы Тутовой, для повышения уровня финансовой грамотности достаточно обновить содержание ряда учебников, а также проводить соответствующие беседы в ходе «разговоров о важном» и на классных часах с приглашением профильных специалистов.

Можно было бы во внеурочной деятельности или как факультатив вводить блоки, курсы или элективы, чтобы давать больше знаний по этому направлению, <...> а вопрос об обязательном отдельном предмете для всех, наверное, поднимать не нужно, — высказала мнение законодатель.

Ранее замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева рассказала, что в новой программе школьных уроков труда, подготовленной ведомством, предусмотрены в том числе занятия по черчению и изучению технологий БПЛА. При этом новая программа не предусматривает строгого разделения занятий трудом для мальчиков и девочек.